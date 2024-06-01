Півзахисник Реала Лука Модріч не планує завершувати виступи за королівський клуб і в 38 років.

Модріч пролонгував свою співпрацю з Реалом ще на 1 сезон, стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Зазначається, що офіційно про це оголосять вже наступного тижня, після фіналу Ліги чемпіонів. Сам хорват заявляв, що про його майбутнє стане відомо вже після фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні, 1 червня.

Нагадаємо, чинний контракт 38-річного Луки завершується цього літа. Модріч перебуває в Реалі уже 12 років. За цей час виграв з клубом 24 трофеї, зокрема, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів. Шанс здобути шостий кубок буде вже сьогодні, 1 червня, у фіналі проти Борусії Дортмунд.

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