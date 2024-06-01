Голкіпер Динамо Георгій Бущан підтримує статус одного з головних жартівників у збірній України.

– У табір збірної прибув Пічічі. Як голкіпер скажи – у чому секрет успіху Довбика?

– Я ще півроку тому "прокачав" його бутси і сказав, що він назабиває голів, виграє цю нагороду. Звісно, в цьому і є секрет його успіху.

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Прогноз на фінал ЛЧ? Андрій Лунін, мабуть, не грає через хворобу. На жаль, бо він провів гарний сезон. Тому я, мабуть, буду за Борусію, – зізнався Бущан у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, для повноцінного складу збірній України бракує лише Луніна. Сьогодні його Реал спробує виграти свій 15-й Кубок/Лігу чемпіонів. Стартовий свисток фіналу мадридців проти Борусії запланований на 22:00 за київським часом.

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