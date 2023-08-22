Жирона впевнено здолала Хетафе, але українці не відзначились результативними діями. Артем Довбик взагалі поки починає матчі в запасі і сподівається на поміч саудівців у конкуренції з місцевою легендою.

Натомість Андрій Лунін насолоджується статусом основного воротаря Реала. Іспанська преса засмучує прогнозами щодо Кепи, проте у нашого легіонера є чимала підтримка для переконання Анчелотті. Детально про ці теми у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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