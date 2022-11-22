Довбик отримав нагороду найкращому гравцю туру УПЛ – форвард приніс перемогу над Шахтарем
13:46 - Читать на русском
Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик став найкращим гравцем 14-го туру УПЛ.
завершено
53’ Артем Довбик
Михайло Мудрик 17’
17’ Михайло Мудрик
53’ Артем Довбик
УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що Довбик здобув нагороду найкращому гравцю 14-го туру.
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Зауважимо, що Артем переміг завдяки своєму переможному голу в ворота Шахтаря – гра завершилась звитягою СК Дніпро-1 з рахунком 2:1.
Загалом, Довбик зіграв у 21 поєдинку в цьому сезоні, в яких забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.
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