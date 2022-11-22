УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що Довбик здобув нагороду найкращому гравцю 14-го туру.

СК Дніпро-1 – Шахтар: Довбик заговорив про своє майбутнє і зізнався, чи думає про чемпіонство

Зауважимо, що Артем переміг завдяки своєму переможному голу в ворота Шахтаря – гра завершилась звитягою СК Дніпро-1 з рахунком 2:1.

Загалом, Довбик зіграв у 21 поєдинку в цьому сезоні, в яких забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Шахтар у битві за зимове чемпіонство – Довбик забив і створив ще один гол