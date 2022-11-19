Нападник збірної України Артем Довбик поділився емоціями від перемоги над Шахтарем (2:1) у головному матчі року УПЛ.

– Ваша команда показала неймовірний характер. Що відчуваєте, коли забиваєте переможний м'яч в такому важливому поєдинку?

– Сьогодні команда зіграла один зі своїх найкращих матчів. Ми проявили характер. Попри кадрові втрати, провели дуже якісний матч, хочу віддати належне усім хлопцям. А моя справа – забивати та приносити перемогу команді.

СК Дніпро-1 – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

– Як вдалося зібратися після пропущеного м'яча?

– Ми відчували, що в першому таймі в нас було багато моментів, але м'яч не ліз у ворота. Пропустили необов'язковий гол, але не впали духом, можна так сказати. Гол Піхальонка надав нам ще сил.

– Після перемоги над Шахтарем вже можете зазіхнути на перше історичне чемпіонство?

– У нас ще дві гри попереду цього року, і треба на них налаштовуватися. Дійсно, таке є в думках кожного гравця, але нам потрібно підсилюватися. Випало багато гравців, і якби в нас була довша лавка, було б не настільки тяжко.

– У другому колі можна на вас розраховувати у Дніпрі-1?

– Подивимось. Попереду ще багато матчів. Чемпіонство, як показує практика, виграється не в таких матчах, тому маємо налаштовуватись на кожну гру, – цитує Довбика сайт клубу.

Завдяки перемозі СК Дніпро-1 відірвався від Шахтаря на вершині турнірної таблиці УПЛ аж на 8 залікових балів. "Гірники" ще мають матч у запасі.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Шахтар у битві за зимове чемпіонство – Довбик забив і створив ще один гол