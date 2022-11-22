УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что Довбик получил награду лучшему игроку 14-го тура.

СК Днепр-1 – Шахтер: Довбик заговорил о своем будущем и признался, думает ли о чемпионстве

Заметим, что Артем победил благодаря своему победному голу в ворота Шахтера – игра завершилась победой СК Днепр-1 со счетом 2:1.

В общей сложности, Довбик сыграл в 21 поединке в этом сезоне, в которых забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи.

СК Днепр-1 уверенно победил Шахтер в битве за зимнее чемпионство – Довбик забил и создал ещё один гол