Довбик получил награду лучшему игроку тура УПЛ – форвард принес победу над Шахтером
13:46 - Читати українською
Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик стал лучшим игроком 14-го тура УПЛ.
завершено
53’ Артем Довбик
Михаил Мудрик 17’
17’ Михаил Мудрик
53’ Артем Довбик
УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что Довбик получил награду лучшему игроку 14-го тура.
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Заметим, что Артем победил благодаря своему победному голу в ворота Шахтера – игра завершилась победой СК Днепр-1 со счетом 2:1.
В общей сложности, Довбик сыграл в 21 поединке в этом сезоне, в которых забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи.
СК Днепр-1 уверенно победил Шахтер в битве за зимнее чемпионство – Довбик забил и создал ещё один гол
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