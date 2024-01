️ | QUICK STAT



Five players with the most goal involvements in the top 5 leagues this season:



• Harry Kane – 27 (22 ️ & 5 ️)

• Kylian Mbappé – 22 (19 ️ & 3 ️)

• Mohamed Salah – 22 (14 ️ & 8 ️)

• Lautaro Martínez – 20 (18 ️ & 2 ️)

Artem Dovbyk – 19 (14 ️ & 5 ️)… pic.twitter.com/qSzJGZa7T3