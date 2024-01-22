Хет-трик Артема в ворота Севильи позволил довести количество результативных действий украинца до 19-ти. Это позволило ему попасть в топ-5 самых результативных игроков "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции), сообщает Sofascore.

Дебютный хет-трик Довбика и очередной гол Цыганкова в видеообзоре матча Жирона – Севилья – 5:1

Самым результативным сейчас является Харри Кейн – 27 привлечений в голы (22 забитых мяча и еще 5 ассистов). Второе место у Килиана Мбаппе – 22 (19+3). Далее следует Салах (22, 14+8), а на четвертом месте – Лаутаро Мартинес (20, 18+2).

Напомним, что Довбик присоединился к Жироне летом 2023 года за 7,75 млн евро – 6 заплатили СК Днепр-1, еще 1,75 млн евро получил датский Митьюлланд.

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова вернули Жирону на вершину – украинцы разбили Севилью и уничтожили Рамоса