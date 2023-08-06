Довбик вже пройшов медичне обстеження та готується до представлення у статусі новачка Жирони, повідомляє Diaridegirona.

Довбик у Жирону: став відомий термін контракту і дата можливого дебюту

Трансфер стане рекордним для "біло-червоних" – 7 млн євро (до цього найдорожчим гравцем був Оріоль Ромеу, який перейшов за 5,5 млн євро із Саутгемптона) за 50% прав на українця. Домовитись вдалось не лише з гравцем та СК Дніпро-1, а й Мітьюлландом, якому належить інша половина прав на форварда. Нападника можуть представити в статусі гравця Жирони вже сьогодні, 6 серпня, перед товариським матчем проти Лаціо.

Нагадаємо, Довбик провів 86 матчів за СК Дніпро-1, забив 54 голи та зробив 14 результативних передач. Transfermarkt оцінює Артема в 15 млн євро.

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