СК Дніпро-1 впевнено переміг Колос у 12-му турі української Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Головним героєм зустрічі став Артем Довбик. Нападник реалізував пенальті, головою замкнув подачу Піхальонка та поставив крапку після асисту Громова. Хет-трик дозволив нападнику збірної України обійти Буяльського у списку бомбардирів УПЛ та очолити його з 9 голами.

СК Дніпро-1 обіграв Колос, Довбик зробив хет-трик – команда Кучера зберегла впевнене лідерство в УПЛ

Між першим і другим взяттям Довбика своє ім'я у протокол поєдинку вписав ще Мілько, який забив з пенальті. Перемога дозволила СК Дніпро-1 закріпити лідерство, набравши 31 заліковий бал. Колос залишився сьомим із 15-ма очками.