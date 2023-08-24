До завершения трансферного окна осталось чуть больше, чем неделя. Жирона это время тратить зря не будет, а попытается усилить линии обороны и атаки.

"Цыганков в составе – это благословение": наставник Жироны расхвалил украинца и нашел единственную проблему в совместной работе

Как сообщает журналист Нил Сола, в списке каталонской команды есть два имени. Во-первых, Жирона нацелилась на Мартина Брейтвэйта. Нападающий, который ранее защищал цвета Барселоны, выступает сейчас за Эспаньол. Впрочем, этот файл достаточно сложный для каталонской команды из-за высоких финансовых запросов "попугаев". Переход Брейтвэйта может повлиять на положение украинского форварда Артема Довбика, который играет на той же позиции.

Во-вторых, "красно-белые" попытаются подписать защитника Барселоны Эрика Гарсию. Мичел в восторге от способностей футболиста, который может играть в опорной зоне, а также на позиции центрального защитника. Отмечается, что Эрик Гарсия с нетерпением ждет перехода в Жирону.

Напомним, что Артем Довбик присоединился к каталонской команде летом текущего года. В двух матчах украинец забил один гол.

"Чергова зламана іграшка": Лунін не зміг дотиснути Анчелотті – ЗМІ та фанати підтримували українця