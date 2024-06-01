"Синьо-жовті" на Євро-2024 та Олімпійських іграх будуть боротися не лише за престиж, але й за чималі гроші.

Національна збірна України дізнається суми преміальних напередодні стартового матчу фінальної частини Євро-2024 проти Румунії (17 червня), повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, успішним для команди Сергія Реброва буде вважатися завдання мінімум – вихід з групового турніру до плей-офф.

Дещо заплутаніша ситуація з преміальними для олімпійської збірної України, яка у липні візьме старт в Іграх-2024 у Франції. Якщо Руслан Ротань отримає у своє розпорядження всіх тих гравців, яких він хотів бачити у збірній, то й завдання будуть вищими, відповідно, й преміальні більшими.

Нагадаємо, нині Ротань і Ко готуються до товариського турніру у Франції, де зіграють з Індонезією, Італією, Панамою та Японією. У національної команди попереду спаринги з Німеччиною, Польщею та Молдовою.

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