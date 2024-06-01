Нападник Аль-Хіляля Неймар покепкував над форвардом Аль-Насра Кріштіану Роналду під час фіналу Кубка Короля.

Бразилець не брав участі в матчі, оскільки відновлюється від розриву хрестоподібної зв'язки. Але Неймар був присутній в ложі під час Кубка Короля.

Роналду розплакався після поразки у фіналі Кубка Короля – зворушливі кадри

Вболівальники, як і в багатьох випадках до цього, скандували "Мессі! Мессі!" Неймар із друзями, які були на трибунах, кілька разів підтримали вигуки трибун.

Нагадаємо, що Аль-Хіляль переграв Аль-Наср у серії післяматчевих пенальті (1:1, по пен 5:4) і здобув трофей. Кріштіану Роналду розплакався після гри, не зумівши втримати розпач.