Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін прибув у Лондон, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів.

Українець не міг повноцінно тренуватися з командою, оскільки захворів. В Лондон Реал вирушив без Андрія Луніна. Голкіперу довелося самому їхати на фінал.

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Як інформує El Chiringuito TV, українець прибув до столиці Англії, де приєднався до товаришів по команді. Раніше стало відомо, що Андрій Лунін не зіграє у фіналі і залишиться на лаві запасних. У стартовому складі "вершкових" вийде Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів Реал зіграє проти Борусії Д. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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