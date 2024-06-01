Лунін приєднався до Реала перед фіналом Ліги чемпіонів – українець самостійно подорожував до Лондону
16:16 - Читать на русском
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін прибув у Лондон, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів.
Українець не міг повноцінно тренуватися з командою, оскільки захворів. В Лондон Реал вирушив без Андрія Луніна. Голкіперу довелося самому їхати на фінал.
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Як інформує El Chiringuito TV, українець прибув до столиці Англії, де приєднався до товаришів по команді. Раніше стало відомо, що Андрій Лунін не зіграє у фіналі і залишиться на лаві запасних. У стартовому складі "вершкових" вийде Тібо Куртуа.
Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів Реал зіграє проти Борусії Д. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
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