Головний тренер Жирони Мічел визначився щодо участі Артема Довбика та Віктора Циганкова в кубковому матчі.

Наставник "червоно-білих" викликав на зустріч в Кубку Іспанії проти Сан-Роке 19 гравців. Про це повідомляє офіційний твіттер-акаунт команди.

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Українці Віктор Циганков та Артем Довбик потрапили до заявки на матч. Втім, Жироні доведеться обходитися без захисників Дейлі Блінда і Еріка Гарсії, та півзахисників Янхеля Еррери та Алейша Гарсії. Всім чотирьом гравцям Мічел дав відпочинок.

Нагадаємо, що кубковий матч з Сан-Роке відбудеться у середу, 1 листопада. Початок матчу о 13:00 за київським часом.

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