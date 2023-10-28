Жирона розчарувала, але проявила клас

Жирона виглядала дуже слабко, хоча умови для розвитку атаку були ледь не ідеальними. По-перше, Сельта не знала перемог у шести турах поспіль, зазнавши чотирьох поразок. По-друге, від початку осені галісійці мали тільки два матчі, у яких вдалося пропустити менше двох голів.

По-третє, оборонний блок у схемі 4-4-2 особливо успішно зламується командами з трійкою захисників, адже на стадії білд-апу завжди є перевага в кількості гравців. Саме у цій фазі й починалися проблеми каталонців. Підопічні Мічела діяли занадто повільно й статично – із трійки захисників лише Блінд намагався діяти в проактивній манері, однак його рух слабко підтримувався на флангах та між лініями.

Як наслідок, Жирона за весь перший тайм завдала тільки три удари із сумарною гостротою в 0,16 очікуваних голів. Два з них заблокували, а третій був неточним. Дивлячись на такий футбол, Сельта вмикала пресинг і час від часу тікала в контратаки через лівий фланг (де діяв Бамба). На 41-й хвилині навіть вдалося завдати удар з краю штрафного у ближній кут – Гассаніга парирував.

В другому таймі нічого принципово не змінилося. Жироні рідко вдавалося розтягнути Сельту, а коли вдавалося – цим рідко користувались. Візуально команда трішечки додала в швидкості та мобільності, але ефективність цих дій помітна по ударах.

Із 46-ї до 80-ї хвилини каталонці провели 8 пострілів по воротах, однак тільки два з них пройшли з гри. Всі інші – зі стандартів. Тільки один пройшов у площину. Зрештою, цей ватокат вилився у контратаку Сельти зі взяттям воріт. Гассаніга не зміг перехопити крос, випустивши м'яч з рук і дозволивши забити у порожні, однак його врятував VAR – арбітри зафіксували фол у атаці.

Під кінець зустрічі Рафа Бенітес почав проводити оборонні заміни, збираючись втримати нічию. На цьому він і погорів. Жирона стала притискати галісійців, а на 1-й компенсованій хвилині каталонці відкрили рахунок! Блінд отримав свободу й дав шикарний пас на останню третину, Гарсія п'яткою скинув м'яч на Ерреру, а той потужно вистрілив з лінії штрафного – точно в дальній кут! 1:0.

Саме цей гол і вирішив долю протистояння. Жирона відсвяткувала перемогу й мінімум на добу повернула статус лідера Прімери.

Довбик провів слабкий матч, але це не тільки його вина

У першому таймі Довбик не виділявся, як і вся Жирона. В очі впадала його відірваність від команди – він ніколи не опускався в глибину, залишаючись на лінії захисників галісійців. Можливо, це було прохання Мічела. Таке використання Артема у поєднанні зі слабким просуванням усієї команди вилилось у майже нульовий ККД.

До перерви наш земляк виконав лишень 4 передачі (2 точних), хоча насправді їх було три – українець замикав кутовий, але замість удару по воротах спрямував м'яч у протилежному напрямі. Цей момент порахували як пас. При 9 дотиках форвард мав аж 4 втрати, а всі три єдиноборства були програні.

Особливо бентежать верхові дуелі. Кремезний Довбик мав би виходити з них переможцем, однак у першому таймі з Сельтою він провалив обидва таких епізоди. Щоправда, був і позитив – Артем замкнув навіс з кутового на 4-й хвилині, хоча й спрямував м'яч по горобцях. Також можна відзначити непогану роботу по зонах завершення під час кросів, але їх майже не виникало.

У другому таймі у грі Довбика майже нічого не змінилось. Він так само розпочав із удару по воротах після кутового – тільки тепер пробив у площину. Вийшло занадто слабко. Також у його активі одне єдиноборство (виграшне), один пас (точний) і три дотики – це за 21 хвилину, допоки його не замінили на Стуані.

Прямо перед тим, як відправитись на банку, Довбик взяв участь у хорошій контратаці. Показово, що вона сталася після опускання українця в глибину – Дотор втратив м'яч у центрі під тиском Еррери, а Артем підібрав м'яч і швидко повернув його в ноги Янхелю. Епізод завершився передачею на правий край штрафного й пострілом Коуту над поперечкою.

У підсумку, маємо доволі невиразну гру Довбика. Українець мав дуже малі об'єми дій загалом, не кажучи вже про успішні. Тим не менш, слабкий виступ Артема не можна відділити від непереконливого футболу Жирони в цілому – і питання тут не тільки до виконавців, а і до тренерського штабу. Сельта відоборонялася без особливого напруження.

Циганков – те, що було потрібно Жироні

Поява Стуані й Порту на 67-й хвилині нічим не допомогла, тож Мічел наважився випустити Циганкова. Гра була дуже контактною (110 єдиноборств), а Віктор тільки-но відновився після травми – очевидно, що українця бажали приберегти. Втім, важкі часи вимагали радикальних рішень.

Циганков з'явився замість Мартінеса на 78-й хвилині. Зміни стали помітними одразу. Циганков почав рухатись саме так, як і вимагається у грі проти блоку 4-4-2 – давав ширину, зміщувався у центр, відкривав канали просувань і передач у трикутниках. Динаміка гри одразу ж зросла.

Щоправда, рухи Віктора отримували не найкращу підтримку. Так, в одному з епізодів українець прийняв м'яч на фланзі й пройшов у центр, однак у звільнений простір не встав вбігати Гарсія. Замість прориву він залишився за спиною, отримав скидку й виконав подачу – от тільки кремезного Довбика, якому треба грати по таких кросах, на полі вже не було.

Загалом, за 19 хвилин Вітя віддав 13 передач (12 точних, 1 точна з просуванням), допустив одну втрату при 13 дотиках і заробив один кутовий. На жаль, він не взяв участь у вирішальному епізоді, але можна бути впевненим – наступний матч Циганков розпочне в основі. Без варіантів.