Главный тренер Жироны Мичел определился по поводу участия Артема Довбика и Виктора Цыганкова в кубковом матче.

Наставник "красно-белых" вызвал на встречу в Кубке Испании против Сан-Роке 19 игроков. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт команды.

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Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик попали в заявку на матч. Впрочем, Жироне придется обходиться без защитников Дейли Блинда и Эрика Гарсии, и полузащитников Янхеля Эрреры и Алейша Гарсии. Всем четырем игрокам Мичел дал отдых.

Напомним, что кубковый матч с Сан-Роке состоится в среду, 1 ноября. Начало матча в 13:00 по киевскому времени.

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