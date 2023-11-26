"Мічел в пресі спокійний, а на тренуваннях, на грі – дуже неспокійний. Він може взяти якусь флягу, кинути її на поле. У футбольному плані він дуже неспокійний тренер. Він грає з нами в квадрати – теж швидко заводиться. Футболіста в собі він, начебто, ще не вбив.

Ла Ліга – про Довбика: "Сенсація лідера і синонім небезпеки"

Всі ми розуміємо, що зараз тільки 13-й тур, тому не хочемо ловити якихось зірок з неба. Ми йдемо від гри до гри, і кожне слово в пресі можуть так розвернути... Тому всі якось спокійно відповідають на запитання стосовно чемпіонства чи ще якихось досягнень. У команди є амбіції, вона хоче бути в єврокубках, і ми рухаємося з кожною грою до своєї мети.

Пам'ятаю, коли я прийшов, він мені показав моменти моєї гри ще в СК Дніпро-1, пояснив, що хоче, щоб я виконував у Жироні. Він показує, що мені треба робити на футбольному полі, щоб було легше і команді, і мені самому.

Найголовніше для нападника – забивати голи. Це дає впевненість на футбольному полі. Коли нападник впевнений, що він може забити в кожному матчі – команді це передається, команда це відчуває і грає на тебе. І тобі легше, і команді. Тому це в комплексі дає результат", – сказав Довбик в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем у 14-ти матчах за Жирону забив 7 голів і віддав 5 асистів. Його клуб наразі лідирує у турнірній таблиці Прімери, випереджаючи Реал на 2 очки.

Жирона залучила до основи ще одного українця – екс-хавбек Динамо провів тренування з Довбиком і Циганковим