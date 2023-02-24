СК Дніпро-1 не зумів пробитися до наступної стадії Ліги Конференцій. Команда Олександра Кучера вилетіла від добре знайомого українським уболівальникам кіпрського АЕКа.

Чому це сталось, наскільки фатальною була відсутність Довбика, що не вдавалось дніпрянам і чи є тут провина Олександра Кучера? Головний редактор Футбол 24 Олег Бабій та оглядач Михайло Юхименко проаналізували поєдинок. Відео вже є на нашому YouTube-каналі.

СК Дніпро-1 вилетів із Ліги конференцій – АЕК продовжив українське "прокляття Кіпру"