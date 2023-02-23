Поразка на Кіпрі не залишала команді Олександра Кучера вибору. Потрібно було ламати "прокляття АЕКа" і обігрувати команду Хосе Луїса Ольтри, яка в поточному сезоні вже тричі обіграла СК Дніпро-1 (спершу в кваліфікації Ліги Європи, а потім – у Лізі конференцій), била Динамо в групі ЛЄ та відібрала очки у тих-таки киян. Словом, у євросезоні 2022/23 АЕК став нездоланною перешкодою для українських клубів.

Боротися за вихід у наступний раунд СК Дніпро-1 змушений був без свого лідера. Артем Довбик, який є одним із найкращих бомбардирів Ліги конференцій (5 голів, більше лише у Луки Йовіча) травмувався і не потрапив навіть до заявки. На вістрі атаки його замінив Олексій Гуцуляк. Порівняно з першим поєдинком на Кіпрі, лише Довбик і не потрапив у старт на матч-відповідь. Натомість з перших хвилин вийшов аргентинець Домінго Бланко.

Виліт СК Дніпро-1 із єврокубків у відеоогляді матчу проти АЕК Ларнака

Підопічні Кучера почали активно. Вже на 3-й хвилині з-за меж штрафного пробив Піхальонок – без проблем для кіпера. АЕК відповів виходом і дуже неточним ударом Лопеша, який, щоправда, заліз у офсайд. Темп гри у дебюті поєдинку був доволі високим – гравці АЕКа активно йшли у пресинг і високо зустрічали опонентів, не даючи українцям спокійно розпочинати атаки. Попри це, дніпряни створили ще один момент – після спроби Піхальонка м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Після доволі активного початку гра заспокоїлася. Дальній удар Густаву з-за меж штрафного не склав проблем для Валефа, який до цього фактично не вступав у гру. Дніпро-1 більше володів м'ячем, проте вся гострота у перші 25 хвилин зводилася до спроб Піхальонка з дальньої дистанції. Дуже бракувало Довбика і його вміння зачепитися за м'яч.

Рідкісний випадок, коли гравець СК Дніпро-1 отримав м'яч у штрафному – удар Пеглоу заблокували. З таким же успіхом спробував щастя і Бабенко, а добивання Хамаша було неточним. У останні хвилини тайму моментів вже не було – як наслідок, нулі після 45-ти хвилин. СК Дніпро-1 потрібно було забивати.

На 51-й хвилині СК Дніпро-1 створив свій найкращий момент. І знову дальній удар – Пеглоу пробив з-за меж штрафного, м'яч підскочив перед Пірічем і влучив у стійку! Вже четверта спроба Піхальонка з-за меж штрафного, але дуже невдало. Кілька метрів від воріт.

АЕК збивав темп гри, не нехтуючи можливостями тягнути час. У контратаки команда Ольтри майже не ходила, а біля своїх воріт практично нічого не дозволяла українцям. Рідкісний шанс виник у Гуцуляка, який випередив захисника після подачі з флангу, але головою пробив повз дальній кут.

На 76-й хвилині Гуцуляк змарнував супермомент. Олексій вибіг віч-на-віч з кіпером, прокинув м'яч повз нього і... впав. Жовта за симуляцію. Катастрофічно невдало розпорядився Гуцуляк своїм найкращим шансом у поєдинку. Таких моментів у команди Олександра Кучера більше не було. Відсутність Артема Довбика, безсумнівно, вплинула.

0:0 – АЕК доволі спокійно втримав потрібний для себе результат і вже в 6-му матчі поспіль не програв українській команді, продовживши так зване "прокляття Кіпру" для наших клубів. СК Дніпро-1 завершив дебютний для себе євросезон і зосередиться на боротьбі за золото УПЛ, а АЕК 24 лютого отримає суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій.