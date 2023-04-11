"Довбик налаштований піти після завершення сезону. Але й дуже налаштований стати чемпіоном УПЛ, це його основна мрія на цей момент.

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Однак він чекає на пропозицію від закордонного клубу і чекає, що СК Дніпро-1 прийме пропозицію. З іншого боку, якщо СК Дніпро-1 вийде в групу Ліги чемпіонів... ЛЧ – це, звичайно, мрія будь-якого гравця. Але Артем налаштований йти", – сказав журналіст в етері авторської програми Циганик Live.

Нагадаємо, контракт Довбика завершується взимку 2023 року. Цього сезону він відзначився 17 голами в УПЛ та наразі очолює гонку бомбардирів.

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