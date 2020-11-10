Українська Перем'єр-ліга працює над створенням окремого телеканалу, який мав би посилити конкуренцію та збільшити вартість прав на матчі вітчизняних клубів.

"Наша головна ідея – це створення каналу, який би транслювався за допомогою ОТТ-сервісу зі своїми шоу та аналітичними програмами, матчами у прямому ефірі та архіву.

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Це платний канал, який був би доступний користувачам цього ОТТ-сервісу або розповсюджувався за індивідуальною передплатою напряму абонентам.

Ми прораховували скільки нам потрібно абонентів. 200 тисяч достатньо, щоб вийти на рівень прийнятного фінансового результату.

Є клуби, які повністю підтримують цю ідею, інші її теж підтримують, але їх цікавить розмір інвестицій, необхідних для реалізації цього проєкту. До розгляду питання вартості ми ще не дійшли через епідемію, але найближчим часом все прорахуємо", – сказав виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі виданню "Детектор М".

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