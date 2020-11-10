Украинская Перемьер-лига работает над созданием отдельного телеканала, который должен усилить конкуренцию и увеличить стоимость прав на матчи отечественных клубов.

"Наша главная идея – это создание канала, который бы транслировался с помощью ОТТ-сервиса со своими шоу и аналитическими программами, матчами в прямом эфире и архива.

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Это платный канал, который был бы доступен пользователям этого ОТТ-сервиса или распространялся по индивидуальной подписке напрямую абонентам.

Мы просчитывали сколько нам нужно абонентов. 200 тысяч достаточно, чтобы выйти на уровень приемлемого финансового результата.

Есть клубы, которые полностью поддерживают эту идею, другие ее тоже поддерживают, но их интересует размер инвестиций, необходимых для реализации этого проекта. К рассмотрению вопроса стоимости мы еще не дошли из-за эпидемии, но в ближайшее время все просчитаем", – сказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии изданию "Детектор М".

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