Матч між львівською та закарпатською командами у першому турі чемпіонату України не відбувся через спалах коронавірусу у складі "містян". Гру перенесли на 15 листопада, проте футболістам знову не судилося зустрітись на полі.

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"Керівництво Львова звернулося в наш клуб і УПЛ з проханням перенести гру 15 листопада в зв'язку з викликом до національних збірних відразу 6 футболістів основної команди, а саме: Донатаса Казлаускаса (Литва), Мікеля Айнсалу (Естонія), Енеса Махмутовіча (Люксембург), Володимира Якімця, Назарія Нича і Ореста Костика (молодіжна збірна України)", – повідомляє на своєму сайті ФК Минай.

Зараз керівництво Львова і Миная ведуть перемовини щодо нової дати календарного поєдинку: розглядають два варіанти – 9 або 15 грудня. Про своє рішення вони повідомлять УПЛ, яка і винесе остаточний вердикт.

Нагадаємо, аутсайдери елітного дивізіону після 8-ми турів розташувались в підвалинах турнірної таблиці УПЛ: Минай з 6-ма очками посідає 12-ту сходинку, Львів з 4-ма пунктами – останній.

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