"Досі не зрозумів, що він там робив", – Зінченко відвідав Москву та шокував навіть росіян

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко під час відпустки з'їздив до Москви.

Олександр Зінченко відвідав Москву і сфотографувався біля стадіону Лужники.

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"Досі ще не зрозумів, що він тут робив", – підписав світлину з півзахисником збірної України фанат у своєму Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Зінченко у складі збірної України допоміг здобути перемоги над Сербією та Люксембургом у рамках кваліфікації Євро-2020.

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