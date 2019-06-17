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"Досі не зрозумів, що він там робив", – Зінченко відвідав Москву та шокував навіть росіян

17 червня 23:31 1001 Читать на русском
"Досі не зрозумів, що він там робив", – Зінченко відвідав Москву та шокував навіть росіян
Олександр Зінченко / УАФ

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко під час відпустки з'їздив до Москви.

Олександр Зінченко відвідав Москву і сфотографувався біля стадіону Лужники.

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"Досі ще не зрозумів, що він тут робив", – підписав світлину з півзахисником збірної України фанат у своєму Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Зінченко у складі збірної України допоміг здобути перемоги над Сербією та Люксембургом у рамках кваліфікації Євро-2020.

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Теги
Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Україна Україна
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