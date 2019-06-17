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"До сих пор не понял, что он там делал", – Зинченко посетил Москву и шокировал даже россиян

17 июня 23:32 268 Читати українською
"До сих пор не понял, что он там делал", – Зинченко посетил Москву и шокировал даже россиян
Александр Зинченко / УАФ

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко во время отпуска съездил в Москву.

Александр Зинченко посетил Москву и сфотографировался возле стадиона Лужники.

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"До сих пор еще не понял, что он здесь делал", – подписал фотографию с полузащитником сборной Украины фанат в своем Instagram.

Напомним, недавно Зинченко в составе сборной Украины помог одержать победу над Сербией и Люксембургом в рамках квалификации Евро-2020.

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Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Украина Украина
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