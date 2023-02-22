Після шести років перебування у складі дортмундської Борусії Махмуд Дауд покине клуб у статусі вільного агента. Учора спортивний директор Борусії Себастьян Кель підтвердив, що Дортмунд не стане продовжувати контракт із футболістом, який так і не зумів стати основним.

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Згідно з німецьким виданням Sport1, зацікавленість у гравцеві висловили Мілан, Наполі, Севілья і Лестер. Босам усіх цих клубів подобається перспектива підписання Дауда в статусі вільного агента – в цьому випадку їм не доведеться істотно витрачатися на гравця.

За 6 років у складі Борусії Дауд провів за команду 137 матчів, у яких забив 5 голів і оформив 16 гольових передач.

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