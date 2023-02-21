Керівництво дортмундської Борусії вирішило не продовжувати контракт із півзахисником Махмудом Даудом. Цю інформацію в коментарі Bild підтвердив спортивний директор клубу Себастьян Кель. Чинна угода 27-річного гравця завершиться влітку, і він стане вільним агентом.

Розкішний гол п’ятою Адейємі та штрафний від Ройса: відеоогляд матчу Борусія Д – Герта – 4:1

"Минулого тижня у мене була дуже відкрита і чесна розмова з Мо. Я повідомив йому, що ми не будемо продовжувати його контракт влітку. Мо з нами вже шість років, він дуже хороший футболіст, і я справді дуже високої думки про нього з погляду спорту та особистості. Проте, ми вирішили піти на цей крок", – заявив Кель.

Дауд провів за Боруссію 137 матчів і забив 5 м'ячів. З моменту переїзду з Борусії М у 2017 році він так і не зміг стати безперечним гравцем основного складу.

Борусія Д розгромила Герту і наздогнала Баварію та Уніон – на вершині Бундесліги тривладдя