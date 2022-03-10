Лондонський клуб переживає не найкращий період у своїй історії через накладені на Романа Абрамовича санкції.

Компанія "Three UK", яка є титульним спонсором "пенсіонерів", призупинила співпрацю з клубом, інформує кореспондент AP Роб Харріс.

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Британський постачальник телекомунікаційних послуг та інтернету забирає свій логотип з футболок та всього Стемфорд Брідж до подальшого повідомлення. Партнерство зі "Three UK" приносило Челсі 40 мільйонів фунтів щосезону.

Нагадаємо, Великобританія наклала санкції на Романа Абрамовича, який володіє 100% акцій клубу. Його вважають причетним до фінансування нападу Росії на Україну. Челсі заборонено продавати квитки, атрибутику, отримувати гроші від спонсорів, підписувати нових гравців чи продовжувати співпрацю з футболістами.

Нещодавно російський мільярдер виставив "пенсіонерів" на продаж, але обмеження унеможливлюють отримання прибутку від нього. Відтак, поплічнику Путіна, щоб врятувати клуб, треба продати його так, щоб жодна копійка не потрапила до його кишені.

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