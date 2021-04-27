Лаціо розбив Мілан у матчі 33-го туру Серії А, погіршивши шанси "россонері" на потрапляння у топ-4. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Лаціо – Мілан на "Футбол 24".

Поєдинок розпочався зі швидкого голу римлян – Корреа обігрався в стінку з Іммобіле та легко пошив у дурні Доннарумму, закотивши м'яча у ворота. До перерви Лаціо міг подвоїти перевагу, але Іммобіле не зміг пробити голкіпера, а гол Лаццарі скасували через офсайд. Друга половина почалась із ще одного гола Корреа, який реалізував вихід віч-на-віч. Крапку в зустрічі поставив Іммобіле.

Мілан розгромно програв Лаціо і втратив місце у зоні ЛЧ – Корреа оформив дубль, а Іммобіле добив "россонері"

Таким чином, Лаціо набрав 61 очко, залишився шостим та наблизився до Мілана, який з 66 пунктами розташувався на 5 сходинці – стільки ж в активі Ювентуса.