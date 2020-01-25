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Доннарумма: Милан знает, как страдать

08:30 50 Читати українською
Доннарумма: Милан знает, как страдать
Джанлуиджи Доннарумма / Фото из открытых источников

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против Брешии (1:0).

"Это Милан, который знает, как страдать. Мы знали, что с Брешией будет нелегко, и нам пришлось играть под давлением, поэтому мы очень рады этой победе. Наша цель – выход в еврокубки.

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Мы должны продолжать в том же духе и не расслабляться ни на минуту. Во вторник, 28 января, нас ожидает еще одна серьезная игра в 1/8 финала Кубка Италии с Торино. Мы постараемся сохранить этот импульс.

Моя игра на ноль? Мы стали более сплоченными и очень усердно работаем на тренировках, чтобы это произошло. Мы все чувствуем себя гораздо увереннее", – приводит слова Доннарумы Sky Sport Italia.

Напомним, в матче 21-го тура итальянской Серии А против Брешии (1:0) Доннарума уже восьмой раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

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Италия Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Милан Милан
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