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Пйонтек хоче покинути Мілан – батько форварда підтвердив наміри сина

14:11 505 Читать на русском
Пйонтек хоче покинути Мілан – батько форварда підтвердив наміри сина
Кшиштоф Пйонтек / Фото CalcioMercato

Польський нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек хвилюється щодо своєї участі у фінальній частині Євро-2020.

"Кшиштоф хоче підійти до Євро-2020 в хорошій формі, а це значить, що він не може дозволити собі просто сидіти на лаві запасних. Він хоче регулярно виходити на поле.

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Якщо він не зможе цього робити в Мілані, то з радістю перейде в інший клуб. Він доступний на трансферному ринку, як і Лукас Пакета, Сусо і Хакан Чалханоглу.

Багато клубів хочуть його орендувати, але Мілан наполягає на продажі та поверненні грошей, заплачені Дженоа рік тому, щоб відразу придбати нових гравців. Все вирішиться в останній тиждень трансферного вікна", – цитує батька Кшиштофа Sportowefakty.

Нагадаємо, Мілан придбав поляка у Дженоа за 38 млн євро. В поточному сезоні Серії А Пйонтек провів 18 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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Трансфери Мілан Мілан Італія Трансфери Мілана Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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