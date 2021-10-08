"Мені огидний цей свист на адресу Джіджі. Тепер мені цікаво, чому Мілан публічно не втручався, щоб хоч якось його захистити, коли з'явився банер з ганебними написами. Ми хочемо говорити про погрози? Доннарумма вбив когось? Я цього не розумію.

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Правда в тому, що Мілан не міг залишити його, хоча це вже не має великого значення... Спробуйте запитати кого-небудь, якщо він батько. Що б він порадив своєму синові: залишитися в Мілані чи поїхати в ПСЖ? Те, що сталося на стадіоні – дуже сумно, дивно і ганебно. Соромно, що частина фанатів розкритикувала хлопчика, який не зробив нічого поганого. Його вина була в тому, що він скористався правом вільного вибору. Тому що інших причин його освистувати немає", – резюмував Райола у коментарі Corriere dello Sport.

Нагадаємо, влітку Доннарумма відмовився підписувати новий контракт з Міланом і безкоштовно приєднався до ПСЖ. Італійські фанати освистали чемпіона Європи під час матчу проти Іспанії, який відбувався саме на міланському Сан-Сіро.

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