"Був один момент, коли Динамо не сподобався матеріал, який вийшов у нас на "2+2". Дуже великий конфлікт був. Ми спілкувалися тоді з братами Суркісами. В них була позиція, що я був під впливом, мене хтось мотивував. Загалом, вони три варіанти називали. Приурочено це було до матчу Динамо – Челсі, коли на трибунах побили темношкірих, я зробив матеріал про це.

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Просто багато людей дивляться в суть і кажуть, що "Профутбол" типу підтримував Динамо, а канал "Футбол" – Шахтар. Ті матеріали, які виходили в нас, вони часто були критичними до Динамо. І тут якраз був такий момент, що цей матеріал дійшов до УЄФА. Вони (брати Суркіси – прим. "Футбол 24") сказали, що ми маємо поговорити. Ми пішли на цю зустріч з Ігорем Цигаником.

Я сказав, що я сам не піду, бо знаю, яке спілкування в таких ситуаціях. Я переживав, бо я, молодий пацан, іду на зустріч з братами Суркісами. Не на "стрілу", це була проста розмова. Спочатку Григорій Михайлович жорстко так наїхав. Був такий момент, він мені сказав: "ну ти ж киянин, ти ж підставив Динамо, ти вболівальник Динамо". Я відповів, що не є вболівальником. "Як це не вболівальник? Тоді нам немає про що говорити".

Кажу "ви хочете розібратись, чи просто свою позицію?" Він закінчував розмову, потім починав. В результаті, я хочу всім сказати, хто в професії чи хоче в неї прийти: якщо ви чесні і не брали гроші, ви можете десь помилятись. Але якщо це помилки, то ви завжди можете аргументувати цю позицію, чого так сталось. Їм може не подобатись це, але якщо вони бачать, що ви це чесно зробили...

Ігор Циганик пішов зі мною, в нього була проста позиція "ми робили свою роботу. Вона вам може подобатись чи не подобатись, але не ми били людей на стадіоні, ми висвітлювали цю ситуацію". Нам ніхто не платив гроші, нас ніхто не заряджав. Ми змогли це їм пояснити. Коли ми розходились, потиснули руки і пішли далі. Вони дивились нам в обличчя чесно, хоча від них лунали питання "хто вас мотивував?" і так далі", – поділився Бебех в інтерв'ю "Футбол 24".

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