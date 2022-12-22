У розмові з Олегом Бабієм футбольний коментатор та автор проєкту Бомбардир підбив підсумки ЧС-2022, пояснив, чому збірна Бразилії – лохи, пригадав історії з Алієвим та Мілевським, братами Суркісами, Михайлом Мудриком, епатажним Поворознюком і не лише. Більше – на YouTube-каналі Футбол 24.

"Побачиш Супрягу – скажи йому "привіт": син українського емігранта дебютував за Італію, але збірну України не відкидає