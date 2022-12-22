Зізнання Мудрика, скандал з Динамо, Мілевський у депресії: інтерв'ю з Романом Бебехом
14:18 - Читать на русском
Ексклюзив Футбол 24 із Романом Бебехом – журналістом, коментатором та автором YouTube-каналу Бомбардир.
У розмові з Олегом Бабієм футбольний коментатор та автор проєкту Бомбардир підбив підсумки ЧС-2022, пояснив, чому збірна Бразилії – лохи, пригадав історії з Алієвим та Мілевським, братами Суркісами, Михайлом Мудриком, епатажним Поворознюком і не лише. Більше – на YouTube-каналі Футбол 24.
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