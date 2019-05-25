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"Донбасс порожняк не гонит", – тренер воротарів Шахтаря про уроки мови від Ракицького

25 травня 17:26 940 Читать на русском
"Донбасс порожняк не гонит", – тренер воротарів Шахтаря про уроки мови від Ракицького
Ярослав Ракицький / Фото ФК Шахтар

Антоніу Ферейра, який тренує голкіперів Шахтаря, розповів про способи подолання мовного бар'єра в команді.

Тренер голкіперів "гірників" поділився думками щодо своєї адаптації в Україні.

"Коли став краще розуміти мову, то почав частіше виходити з дому. Я зустрічав багатьох людей з Донецька. Вони вчили мене різних типових висловлювань.

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Ярослав Ракицький – дуже великий патріот донецького краю. Він мене вчив говорити "Донбасс порожняк не гонит" і "Спасибо в карман не положишь". Також мені показали типову позу гопників навприсядки. Говорили, що, коли твій воротар помилиться, можеш сказати йому: "Большая дырка".

Іноді я навіть перепитував перекладача, адже могли надурити.

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Зараз я відчуваю себе тут як вдома. Сумую за своєю країною і сім'єю, але я щасливий в Україні", – розповів Ферейра в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, зараз Ракицький захищає кольори російського Зеніта.

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Шахтар Шахтар Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
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