Фонсека спілкувався з Суркісом під час матчу юнацьких команд Динамо та Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека мав розмову з Ігорем Суркісом під час матчу Динамо U-19 – Шахтар U-19.

Паулу Фонсека та Ігор Суркіс відвідали поєдинок юнацьких команд Динамо та Шахтаря, повідомляє Динамоманія.

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У перерві матчу наставник "гірників" та президент "біло-синіх" мали розмову між собою. Про що саме була розмова – невідомо.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо вже забронювали за собою 1 та 2 сходинку в турнірній таблиці УПЛ відповідно, тоді як третьою точно фінішує Олександрія.

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