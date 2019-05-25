"Донбасс порожняк не гонит", – тренер вратарей Шахтера об уроках языка от Ракицкого

Антониу Феррейра, который тренирует вратарей Шахтера, рассказал о способах преодоления языкового барьера в команде.

Тренер вратарей "горняков" поделился мыслями относительно своей адаптации в Украине.

"Когда стал лучше понимать язык, начал чаще выходить из дома. Я встречал многих людей из Донецка. Они научили меня говорить типичными местными словами.

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Ярослав Ракицкий – очень большой патриот донецкого края. Он меня учил говорить "Донбасс порожняк не гонит" и "Спасибо в карман не положишь". Также мне показали типичную позу гопников вприсядку. Говорили, что, когда твой вратарь ошибется, можешь сказать ему: "Большая дырка".

Иногда я даже спрашивал переводчика, ведь могли обмануть.

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Сейчас я чувствую себя здесь как дома. Скучаю по своей стране и семье, но я счастлив в Украине", – рассказал Феррейра в интервью Tribuna.

Напомним, сейчас Ракицкий защищает цвета российского Зенита.