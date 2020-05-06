toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Донбас Арена потрапила у список номінантів на найкращий стадіон світу

6 травня 22:36 646 Читать на русском
Донбас Арена потрапила у список номінантів на найкращий стадіон світу
Донбас Арена / Фото з відкритих джерел

Вже 6 років Донбас Арена не бачила професіонального футболу, але стадіон продовжує потрапляти до різних номінацій.

Відоме іспанське видання Marca відкрило голосування за найкращий стадіон світу.

Бахарєв: На Донбас Арені живуть лисиці – нори риють, на сонечку гріються

Варто відзначити, що серед іменитих претендентів знайшлось місце і Донбас Арені. Наразі донецький стадіон посідає 27-ме місце з 40. Перша трійка за Каїрським міжнародним стадіоном, Сантьяго Бернабеу та Камп Ноу відповідно.

Нагадаємо, у 2014-му році експлуатація Донбас Арени за призначенням призупинилась через військову агресію Росії на сході України.

"Перш ніж дати москалям сало, менти чистили ним черевики": як зародилися українські ультрас – 2 дні лютих боїв за Київ

blog_ava
"Лобановський вбив великого форварда": чому легендарного капітана Динамо назвали Білим Пеле
14:00
12917
Теги
футбольні стадіони Донбас Арена
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
57
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук