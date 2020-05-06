Донбас Арена потрапила у список номінантів на найкращий стадіон світу

Вже 6 років Донбас Арена не бачила професіонального футболу, але стадіон продовжує потрапляти до різних номінацій.

Відоме іспанське видання Marca відкрило голосування за найкращий стадіон світу.

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Варто відзначити, що серед іменитих претендентів знайшлось місце і Донбас Арені. Наразі донецький стадіон посідає 27-ме місце з 40. Перша трійка за Каїрським міжнародним стадіоном, Сантьяго Бернабеу та Камп Ноу відповідно.

Нагадаємо, у 2014-му році експлуатація Донбас Арени за призначенням призупинилась через військову агресію Росії на сході України.

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