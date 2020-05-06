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Донбасс Арена попала в список номинантов на лучший стадион мира

6 мая 22:38 60 Читати українською
Донбасс Арена попала в список номинантов на лучший стадион мира
Донбасс Арена / Фото из открытых источников

Уже 6 лет Донбасс Арена не видела профессионального футбола, но стадион продолжает попадать в различные номинации.

Известное испанское издание Marca открыло голосование за лучший стадион мира.

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Стоит отметить, что среди именитых претендентов нашлось место и Донбасс Арене. Сейчас донецкий стадион занимает 27-е место из 40. Первая тройка за Каирским международным стадионом, Сантьяго Бернабеу и Камп Ноу соответственно.

Напомним, в 2014-м году эксплуатация Донбасс Арены по назначению приостановилась из-за военной агрессии России на востоке Украины.

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Теги
Донбасс Арена футбольные стадионы
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