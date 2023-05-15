На Донбас Арену та навколишні території прилетіла велика кількість шматків від ракети.

Як виглядає Донбас Арена – українські військові показали ексклюзивне відео, пригрозивши окупантам

Проросійські Telegram-канали з посиланням на місцеву "владу" повідомляють про роботу ППО. Жодних подробиць немає, окрім фотографій уламків. Останнім часом окупованими територіями дуже інтенсивно шириться "бавовна", але її походження залишається загадкою.

Нагадаємо, Донбас Арена була побудована у 2009 році та визнавалась одним із найкрасивіших стадіонів світу. З початком російської агресії у 2014 році вона перейшла під контроль бойовиків.

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