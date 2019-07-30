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Донадоні очолив китайський клуб

14:07 166 Читать на русском
Донадоні очолив китайський клуб
Роберто Донадоні / Фото ФК Шеньчжень

Відомий італійський тренер Роберто Донадоні вирішив перебратись до Піднебесної.

Роберто Донадоні посів крісло наставника ФК Шеньчжень, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, нова команда 55-річного фахівця посідає передостанню сходинку турнірної таблиці чемпіонату Китаю, набравши лише 14 очок за 20 турів.

Нагадаємо, Донадоні очолював збірну Італії у 2006-2008 роках. Останньою командою фахівця була Болонья, яку він покинув у 2018 році.

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Світ Роберто Донадоні Роберто Донадоні Китай Шеньчжень Шеньчжень
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