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Донадони возглавил китайский клуб

14:07 9 Читати українською
Донадони возглавил китайский клуб
Роберто Донадони / Фото ФК Шэньчжэнь

Известный итальянский тренер Роберто Донадони решил перебраться в Поднебесную.

Роберто Донадони занял кресло наставника ФК Шэньчжэнь, сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит отметить, что новая команда 55-летнего специалиста занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Китая, набрав лишь 14 очков за 20 туров.

Напомним, Донадони возглавлял сборную Италии в 2006-2008 годах. Последней командой специалиста была Болонья, которую он покинул в 2018 году.

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Теги
Мир Роберто Донадони Роберто Донадони Китай Шэньчжэнь Шэньчжэнь
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