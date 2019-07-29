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Бейл розлютився на босів Реала через зрив трансферу в Китай – він пропустить Audi Cup

20:58 548 Читать на русском
Бейл розлютився на босів Реала через зрив трансферу в Китай – він пропустить Audi Cup
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Вінгер Реала Гарет Бейл злий на президента клубу Флорентіно Переса після зриву переходу в Цзянсу Сунін.

Гарет Бейл не візьме участі в Audi Cup-2019, що пройде у Мюнхені. Причиною став зрив трансферу валлійця у Цзянсу Сунін, повідомляє The Independent.

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Вінгер був за крок від переїзду в китайську Суперлігу, але в останній момент Реал вийшов з переговорів. Трансферне вікно у Піднебесній закривається 31 липня.

Бейл розлючений на президента клубу Флорентіно Переса, через що прийняв рішення не брати участь у контрольних матчах "вершкових".

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Флорентіно Перес Гарет Бейл Гарет Бейл
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