Чутки про перехід нашого легіонера в лондонський клуб потроху обростають фактами.

Як відомо, український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може вже найближчим часом стати гравцем Арсенала – лондонці досягли усної домовленості з "містянами" щодо трансферу.

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За інформацією ЗМІ, "каноніри" готові заплатити за українця 35 млн євро, що цілком влаштовує чемпіонів Англії. Залишилось лише узгодити питання особистого контракту Олександра.

Журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер стверджує, що перехід Зінченка – на фінальній стадії. Українець виступатиме на Емірейтс найближчі п'ять сезонів – контракт буде підписано до 2027 року.

Нагадаємо, Зінченко перейшов у Манчестер Сіті влітку 2016-го, але перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" 25-річний українець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

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