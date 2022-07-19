"Вдячний за 4 роки, які провів у Шахтарі та в Україні. Ця історія робить мене щасливим. Я буду вічно вдячний за особливі моменти. Буду носити клуб і країну вічно у своєму житті. Я виріс як спортсмен і як людина. Дякую усім, хто брав участь у моєму зростанні – одноклубникам, тренерському штабу та працівникам. У мене лише хороші спогади. Вперед, Шахтар! Вперед Україно!" – написав Додо у своєму Instagram.

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Зауважимо, що бразилець написав текст португальською, а також продублював українською. Очевидно, Додо користувався допомогою онлайн-перекладача, але такий жест вартий поваги. У коментарях футболісту подякували колишні та чинні футболісти Шахтаря.

Особливої уваги заслуговує послання від Миколи Матвієнка. "Удачі, щеня", – написав українець. Без знання контексту це виглядає не дуже однозначно.

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