"Благодарю за 4 года, которые провел в Шахтере и в Украине. Эта история делает меня счастливым. Я буду вечно благодарен за особенные моменты. Буду носить клуб и страну вечно в своей жизни. Я вырос как спортсмен и как человек. Спасибо всем, кто участвовал в моем росте – одноклубникам, тренерскому штабу и работникам. У меня только хорошие воспоминания. Вперед, Шахтер! Вперед Украина!" – написал Додо в своем Instagram.

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Заметим, что бразилец написал текст на португальском, а также продублировал на украинском. Очевидно, Додо пользовался помощью онлайн-переводчика, но такой жест достоин уважения. В комментариях футболиста поблагодарили бывшие и действующие футболисты Шахтера.

Особого внимания заслуживает послание от Николая Матвиенко. "Удачи, щенок", – написал украинец. Без знания контекста это звучит не очень однозначно.

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