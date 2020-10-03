Українець виступатиме за Лех до кінця 2020 року на правах оренди, повідомляє офіційний сайт поляків.

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"Богдан дав нам ту якість, на яку ми очікували, і він, безсумнівно, став для нас величезним поштовхом навесні. Тож, коли нам випала можливість повернути його знову, ми зовсім не вагались.

Найближчим часом нас чекає багато матчів. Ми проведемо 16 матчів після перерви на матчі збірних з 17 жовтня по 20 грудня. Ми пройшли до групового етапу Ліги Європи, тому змагаємось на трьох фронтах, і хочемо, щоб команда була готова до цих викликів. Саме тому ми орендували Богдана Бутка до 31 грудня 2020 року", – поділився спортивний директор Леха Томаш Ронса.

Нагадаємо, Бутко вже виступав за польський клуб у другій половині сезону 2019/20, і також на правах оренди. Українець у 12 матчах відзначився 1 асистом. Додамо, що за Лех також виступають ще двоє представників України – Василь Кравець та Володимир Костевич.

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