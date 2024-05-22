Головний тренер молдован Сергій Клещенко оголосив заявку з 25 футболістів, повідомляє прес-служба FMF.

Молдова – Україна: стартував продаж квитків на завершальний матч команди Реброва перед Євро-2024

У списку є добре знайоме прізвище – Владислав Бабогло. Центрбек Карпат на молодіжному рівні захищав кольори України, але на дорослому змінив вибір у бік Молдови. Є і менш приємні суперники. Це захисник Олег Рябчук (Спартак М) та хавбек Микита Моцпан (Факел), які не соромляться отримувати криваві рублі в чемпіонаті Росії.

Нагадаємо, Молдова прийматиме збірну України 11 червня в Кишиневі. Це буде останній з трьох спарингів "синьо-жовтих" в рамках підготовки до Євро-2024. Перед цим команда Реброва зустрінеться з Німеччиною (3 червня) та Польщею (7 червня).

Повна заявка збірної Молдови:

Ребров оголосив заявку збірної України на 3 матчі перед Євро-2024 – провідні бомбардири і легіонер з АПЛ в резерві