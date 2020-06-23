Додо підтвердив інтерес від Баварії і ПСЖ

Захисник Шахтаря Додо прокоментував зацікавленість до своєї персони з боку грандів європейського футболу.

"Інтерес цих клубів мене дуже тішить. Це два найбільших європейських клуби. Я читав статті. Агенти надсилають мені інформацію, хоча я не хочу, щоб мене зараз відволікали.

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Я зобов'язаний Шахтарю своїми успіхами тут. Довірю роботу своїм агентам. У нас попереду ще залишається Ліга Європи, і я зобов'язаний викластися по максимуму. Баварія і ПСЖ – гіганти європейського футболу. Думаю, це непоганий вибір. Буде здорово приєднатися до однієї з цих команд", – цитує Додо видання Globo Esporte.

Нагадаємо, 21-річний футболіст перейшов до "гірників" у січні 2018 року з бразильської Корітіби за 2 млн євро. Після річної оренди у португальській Віторії зумів закріпитись в основному складі Шахтаря і провів у поточному сезоні 28 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 3,6 млн євро.

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