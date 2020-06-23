Додо подтвердил интерес от Баварии и ПСЖ

Защитник Шахтера Додо прокомментировал интерес к своей персоне со стороны грандов европейского футбола.

"Интерес этих клубов меня очень радует. Это два крупнейших европейских клуба. Я читал статьи. Агенты присылают мне информацию, хотя я не хочу, чтобы меня сейчас отвлекали.

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Я обязан Шахтеру своими успехами здесь. Доверю работу своим агентам. У нас впереди еще остается Лига Европы, и я обязан выложиться по максимуму. Бавария и ПСЖ – гиганты европейского футбола. Думаю, это неплохой выбор. Будет здорово присоединиться к одной из этих команд", – цитирует Додо издание Globo Esporte.

Напомним, 21-летний футболист перешел к "горнякам" в январе 2018 году из бразильской Коритибы за 2 млн евро. После годичной аренды в португальской Витории сумел закрепиться в основном составе Шахтера и провел в текущем сезоне 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,6 млн евро.

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